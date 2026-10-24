الرياض.. إعادة توزيع الرحلات في صالات مطار الملك خالد

أعلن في ، السبت، تخصيص الصالة رقم 1 للرحلات الداخلية، والصالة رقم 2 للرحلات الدولية للناقلات الوطنية، اعتبارا من اليوم الأحد.

ودعا المطار، في تنويه للمسافرين، أصحاب الحجوزات المؤكدة إلى التواصل مع شركات الطيران للتحقق من حالة حجوزاتهم ورحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.



وتأتي الترتيبات الجديدة بعدما شهد المطار تعليقا لعملياته التشغيلية خلال أكتوبر الحالي.

وكانت قد أعلنت، في 10 أكتوبر، تعرض المطار لاعتداء وتعليق العمليات مؤقتا، لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفق "واس".