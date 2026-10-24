اعتراض طائرة بالقرب من مقر ترامب في فلوريدا

وقالت القيادة في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "في وقت سابق من اليوم اعترضت طائرات مقاتلة تابعة لقيادة NORAD في المنطقة القارية للولايات المتحدة طائرة طيران عام، دخلت منطقة خاضعة لقيود الطيران المؤقتة فوق بالم بيتش في ".ودعت القيادة جميع الطيارين إلى الاطلاع على الإنذارات للمهام الجوية التي تصدرها السلطات الأمريكية، قبل الإقلاع من أجل تجنب مثل هذه الحوادث.وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى مقره "مار إي لاغو" في بالم بيتش مساء الجمعة، ولعب الغولف يوم السبت قبل العودة إلى المقر.ومن المقرر أن يلقي خطابا أمام مؤيديه خلال تجمع حاشد في ولاية اليوم الأحد في إطار الحملة الانتخابية للحزب الجمهوري قبل انتخابات المقررة في 3 المقبل.