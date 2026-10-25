ساعة نوم إضافية.. أوروبا تودّع التوقيت الصيفي

وعادت ودول وسط أوروبا إلى تطبيق "توقيت وسط أوروبا"، الذي يسبق توقيت غرينتش بساعة واحدة، بدلا من "توقيت وسط أوروبا الصيفي" الذي كان يسبق توقيت غرينتش بساعتين.وأعيد تطبيق تغيير التوقيت في ألمانيا عام 1980 بهدف توفير الطاقة وتحقيق استفادة قصوى من ضوء النهار. وبموجب ذلك، يستمر العمل بالتوقيت القياسي (الشتوي) حتى 28 مارس من العام المقبل.وتتولى الألمانية للمقاييس في مدينة شمالي البلاد مسؤولية ضبط هذا التغيير الآلي للساعات.ويحرص الخبراء في المعهد على تزويد الساعات الموجهة بالراديو وساعات المحطات والعديد من الساعات الصناعية بالإشارة عبر جهاز إرسال ذي موجة طويلة يطلق عليه اسم "دي سي إف 77" في ماينفلينغن بالقرب من .