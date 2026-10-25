فرنسا.. توقيف 1,314 شخصاً وإصابة 53 شرطياً خلال احتجاجات نهاية الأسبوع

– دوليات



أعلنت الفرنسية، اليوم الأحد، توقيف 1,314 شخصاً وإصابة 53 من عناصر الشرطة، خلال احتجاجات شهدتها مناطق متفرقة من البلاد في نهاية الأسبوع.

وذكرت الوزارة أن التوقيفات جاءت على خلفية احتجاجات تخللتها مواجهات وأعمال عنف في عدد من المدن الفرنسية الكبرى.



وشهدت ، أمس السبت، تظاهرات حاشدة تنديداً بارتفاع تكاليف المعيشة، في ثاني نهاية أسبوع على التوالي تشهد اضطرابات في البلاد.