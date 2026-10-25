السعودية: إصابتان وأضرار في مبانٍ ومركبات إثر اعتراض صاروخين

أعلنت السلطات ، اليوم الأحد، إصابة مواطن ومقيم من جنسية آسيوية، فضلاً عن وقوع أضرار مادية في مبانٍ سكنية ومركبات، إثر سقوط شظايا صاروخين باليستيين جرى اعتراضهما وتدميرهما في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني السعودي، إن الحادث أسفر عن تضرر ثلاثة مبانٍ سكنية وسبع مركبات، مؤكداً مباشرة الفرق المختصة الإجراءات المعتمدة في موقعي الحادث.



ونقلت وسائل إعلام سعودية أن الصاروخين أُطلقا من قبل جماعة الحوثي، قبل اعتراضهما وتدميرهما.