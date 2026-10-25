فرنسا.. دعوات لمظاهرات جديدة وإضراب عام الشهر المقبل

وذكرت وكالة رويترز أن نحو 410 آلاف شخص شاركوا في احتجاجات السبت، بالتزامن مع نشر 70 ألف شرطي، ما ساهم في الحد من أعمال العنف والتخريب، فيما اعتقلت السلطات 1314 شخصاً وأصيب نحو 50 شرطياً.وأكدت قيادات نقابية أن الغضب الشعبي يتجاوز الحركة الطلابية، ليشمل العمال وفرق الإطفاء وفئات أخرى، فيما دعت حركة السترات الصفراء إلى تنظيم مسيرات واعتصامات جديدة.وتواجه الحكومة الفرنسية ضغوطاً متزايدة لاحتواء الأزمة، وسط مطالب المحتجين باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لتحسين الأوضاع المعيشية، في وقت تحد فيه الصعوبات المالية والانقسامات السياسية من هامش تحركها.