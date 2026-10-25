‏ترامب: لا نعتزم الهجوم على إيران الليلة

وقال "لن تكون هناك ضربة على الليلة".ويأتي ذلك على خلفية عودة التوترات بين وطهران، وسط ترقب للمواقف والتحركات المقبلة بشأن الملف الإيراني، في وقت تثير فيه التطورات الإقليمية مخاوف من اتساع نطاق التصعيد في المنطقة.