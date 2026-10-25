روسيا تعلن استهداف سفينة تنقل شحنات عسكرية إلى ميناء أوكراني

أعلنت ، الأحد، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن كانت تنقل إلى ميناء أوديسا الأوكراني، إمدادات عسكرية مخصصة للقوات الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات الروسية واصلت، ظهر اليوم، شن ضربات باستخدام الطائرات المسيّرة على سفن بحرية تُستخدم لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.



وأضاف البيان: "تم استهداف سفينة شحن أثناء إبحارها باتجاه ميناء أوديسا، كانت تنقل شحنات عسكرية مخصصة لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية".