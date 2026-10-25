إيران توجه تحذيرا الى ألمانيا

وتشير المعلومات التي حصلت عليها الوكالة إلى أنه في أعقاب تصاعد الأنشطة الألمانية المناهضة لإيران، حذرت من أنها في حال انخرطت بشكل علني في صراع عسكري ضد .وأكدت الوكالة أنه في حال تدخلت برلين بشكل مباشر فإن جميع القواعد والمنشآت العسكرية المرتبطة بألمانيا في المنطقة ستُعتبر أهدافا مشروعة.وعلاوة على ذلك، تفيد المعلومات بأن إيران نقلت عبر قنوات مختلفة مطالبتها لألمانيا "بوقف مضايقة الإيرانيين على أراضيها"، وهي ممارسات تتم تحت ذريعة مزاعم لا أساس لها من .ويأتي ذلك بعد أن استدعت الخارجية الألمانية في برلين، يوم 19 تشرين الاول، على خلفية صدور حكم قضائي بحق مواطن المتهم بالتجسس لصالح إيران والضلوع في محاولة اغتيال رئيس في .واتهمت ألمانيا " " للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء تلك المخططات.