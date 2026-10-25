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ترامب: هل أبرم اتفاقا مع الإيرانيين أم أقضي عليهم نهائيا
دوليات
2026-10-25 | 13:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
642 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، اليوم الاحد، نيته قصف
ايران
من جديد.
وقال
ترامب
في تصريح لفوكس نيوز، تابعته
السومرية نيوز
، "سؤالي حاليا هو هل أبرم اتفاقا مع الإيرانيين أم أقضي عليهم نهائيا".
واضاف ان "الإيرانيين لا يقومون بتحركات كبيرة في ما يخص المنشآت النووية ونحن نراقب الوضع".
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