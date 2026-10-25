ترامب: هل أبرم اتفاقا مع الإيرانيين أم أقضي عليهم نهائيا

وقال في تصريح لفوكس نيوز، تابعته ، "سؤالي حاليا هو هل أبرم اتفاقا مع الإيرانيين أم أقضي عليهم نهائيا".واضاف ان "الإيرانيين لا يقومون بتحركات كبيرة في ما يخص المنشآت النووية ونحن نراقب الوضع".