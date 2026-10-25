واشنطن تخطط لمفاوضات ثلاثية بشأن أوكرانيا

وأوضح أنه تحدث مع روبيو خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومع الرئيس الأمريكي يوم السبت.وقال جونسون في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "ماركو، وزير الخارجية، يقول إنهم سيعقدون مفاوضات ثلاثية. إنهم حرفيا على أعتاب ذلك"، وأضاف أن تبذل كل ما في وسعها لإنهاء النزاع في أوكرانيا.وخلال حديثه مع الصحفيين في قرب قبل مغادرته إلى ميشيغان، طُلب من الرئيس التعليق على هدف زيارة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف إلى .فقال الرئيس الأمريكي: "ذهب لمناقشة عدة قضايا، منها هذا الصراع مع أوكرانيا، حيث أعتقد أن شيئا ما سيحدث. كما أننا استعدنا رجلا صالحا قضى فترة طويلة في السجن خلال إدارة بايدن. لقد استعدناه".وكان الرئيس الروسي قد أعلن سابقا استعداد روسيا لاستئناف المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية بصيغة ثلاثية. وقال إن هدفها بحث الضمانات الأمنية لروسيا وأوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاقات سلام نهائية. وشدد على ضرورة تناول بنية الأمن الأوروبي ككل عند مناقشة هذه المسألة.وأبلغ للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف باستعداد روسيا لاستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في الأيام العشرة الثانية من . وجاء ذلك خلال لقائهما في قصر بسان في 21 أكتوبر، الذي استمر نحو ثلاث ساعات، بحسب الكرملين.وعقدت روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ثلاث جولات من المفاوضات الثلاثية في وجنيف خلال 2026، كان آخرها يومي 17 و18 فبراير، وكان مقررا عقد جولة رابعة في الإمارات في مارس، لكنها لم تعقد بسبب الحرب في الشرق الأوسط.