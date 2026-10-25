الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصواريخ

أعلن الحوثيون في ، مساء الأحد، عن استهداف في بصواريخ.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، "استهدفنا في بصواريخ باليستية". وأضاف "استهدفنا بخميس مشيط والقاعدة البحرية في جازان". وكانت قد أعلنت، في 10 أكتوبر الحالي، تعرض المطار لاعتداء وتعليق العمليات مؤقتا، لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفق "واس".