​موسكو: بوتين وترامب قد يعقدان لقاء ثنائيا على هامش قمة آبيك

وقال بيسكوف: "الجميع الآن يترقب ما سيحدث في شنتشن، وما إذا كانت هناك إمكانية لعقد لقاء ثنائي أو لقاء ثلاثي. كلا الاحتمالين مطروحان على طاولة العمل"، مضيفا أن الاتفاقات النهائية بشأن هذه الصيغ لم تبرم بعد، لكن تأمل في توفر الفرصة لعقدها.ومن المقرر أن تعقد قمة "آبيك" في شنتشن الصينية يومي 18 و19 المقبل.وكان مساعد الرئيس الروسي أوشاكوف قد أعلن في وقت سابق اليوم أن بدأت التحضير لعقد لقاء ثلاثي محتمل بين قادة والصين والولايات المتحدة، ولم يستبعد أوشاكوف أن يتحدث مع شخصيا خلال القمة، نظرا لأن الفعاليات الدولية الكبرى تتيح فرصا واسعة للتواصل.يشار الى أن اللقاء السابق بين بوتين وترامب قد عُقد في أغسطس 2025 في أنكوريدج.