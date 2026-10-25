ليبيا تحتج على تصريحات ترامب

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاستدعاء يأتي على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي ، التي أثارت رفضًا ليبيًا، مؤكدةً أن المذكرة الرسمية التي ستُسلَّم للمسؤولة الأمريكية تتضمن إيضاحًا بشأن هذه التصريحات والمطالبة بتقديم إيضاحات رسمية حيالهاوشددت الخارجية على أن ليبيا دولة ذات سيادة، وترفض أي تصريحات من شأنها المساس بكرامة شعبها أو النيل من مكانتها، أو الزج باسمها وشعبها في سياق السجالات الانتخابية والحسابات السياسية الداخلية.وأكدت الوزارة أن الاحترام المتبادل وصون السيادة الوطنية والالتزام بالأعراف الدبلوماسية تمثل أسسًا راسخة للعلاقات بين الدول، داعيةً إلى مراعاة هذه المبادئ في الخطاب السياسي والتعامل مع الدول والشعوب.وكان اتهم الحزب الديمقراطي بالسعي إلى تسهيل الهجرة من دول بينها ليبيا واليمن وهايتي والصومال، مستخدما عبارات مسيئة في وصف هذه الدول.