دوي انفجار في عدن جنوبي اليمن

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء الأحد، بدوي انفجار في عدن جنوبي .

وقالت تلك الوسائل، "دوي انفجار في منطقة غرب محافظة عدن جنوبي ". ومنذ تموز الماضي، تجدد التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن، خصوصاً في تعز ولحج، ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص.