ترامب: نعمل على ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا

أعلن الرئيس الأمريكي ، أنه يعمل على ضمان ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا.

وقال في كلمة له، "نعمل على ضمان ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا وسترون نهاية هذا الملف قريبا جدا بطريقة أو بأخرى".

ويأتي هذا على خلفية عودة التوترات بين وطهران، وسط ترقب للمواقف والتحركات المقبلة بشأن الملف الإيراني، في وقت تثير فيه التطورات الإقليمية مخاوف من اتساع نطاق التصعيد في المنطقة.