الأمن العام الأردني يعلن القبض على المنفذين الثلاثة لهجوم كنيسة الكرك

وقالت المديرية، في بيان، إن فرق التحقيق والمداهمة المتخصصة، بالتعاون مع ، تمكنت فجر الإثنين من تحديد مكان منفذي الهجوم، بعد عمليات بحث وتمشيط متواصلة منذ وقوع الحادث.وأضافت أن الأشخاص الثلاثة تحصنوا داخل منزل مهجور في محافظة الكرك، ورفضوا الاستسلام، قبل أن يبادروا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية.ولفتت إلى أن قوات الأمن تعاملت مع إطلاق النار وفق قواعد الاشتباك، وتمكنت من السيطرة عليهم وإلقاء القبض عليهم، بعد إصابتهم جميعا، دون تسجيل أي إصابات في صفوف عناصرها.كما تم ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة المقبوض عليهم، عقب تفتيش المنزل الذي كانوا يتحصنون فيه.ولقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم الجمعة مشيعين في الكنيسة فيما تواصل الأجهزة الأمنية البحث عن الجناة.