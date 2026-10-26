طائرة نقل عسكرية سعودية في مطار مهرآباد بطهران.. ما القصة؟

ونشرت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الإيرانية لقطة من هبوط طائرة نقل من طراز «سي-130 هرقل» تابعة للسعودية في ، بالتزامن مع التقارير المؤكدة عن سفر مسؤولين كبار من وتركيا وباكستان إلى .وفي تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية المحلية، قال ، نائب أمين الإيراني، أن مسؤولين كبار من الدول الثلاث السعودية، ، باكستان، سيصلون إلى طهران.ومن المقرر أن يلتقي هؤلاء المسؤولون بمحسن رضائي، أمين للأمن القومي.وتأتي هذه التطورات في ظل اضطلاع باكستان سابقا بدور الوسيط في مفاوضات وأمريكا، وتوقيع الدول الثلاث السعودية وتركيا وباكستان اتفاقا دفاعيا مشتركا. ولم تُعلن بعد تفاصيل رسمية بشأن جدول أعمال اللقاءات ولا الصلة المحتملة للطائرة التي شوهدت بهذه الزيارة.وفي تصريحات سابقة له، اعتبر الرئيس الإيراني "تحالف مكة" خطوة إلى الأمام نحو الوحدة، وأعلن استعداد بلاده للمشاركة في هذا المسار رغم عدم اطلاعه على تفاصيل القرارات حتى الآن.وجاءت تصريحات بزشكيان في مقابلة تلفزيونية، تناولت الملفات الإقليمية الساخنة، من بينها الحرب المستمرة بين إيران والولايات المتحدة منذ نهاية فبراير، وأوضاع ، والعلاقات مع السعودية والأردن، وملف الحوثيين.وأشار إلى أن السعودية، بحكم احتضانها مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمثل مركز ، ويمكن أن تتحول إلى منطلق للوحدة الإسلامية، وأردف بأنه نقل رسالته بهذا الشأن إلى الباكستاني.وكان اتفاق مكة للدفاع المشترك قد وُقّع في 7 أغسطس من قبل السعودية وباكستان وتركيا. وبموجب الوثيقة، يُعتبر أي هجوم مسلح على أي من الدول الأعضاء هجوماً على الدول الثلاث كافة.