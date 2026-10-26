"العقوبات فتنة".. إيران تنقل رسالة مسؤولين عراقيين بشأن إغلاق منفذ الشيب الحدودي

وأضاف بقائي، خلال مؤتمر صحفي، أن العقوبات الأميركية التي وصفها بأنها "غير قانونية"، لا تمثل مجرد مسألة عاطفية، بل تشكل "فتنة في العلاقات بين الدول"، وتمتد آثارها إلى شعوب الدول المجاورة.وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن السفارات والقنصليات الإيرانية في تتابع مسألة إعادة فتح الحدود.وكانت قد قررت، في 20 تشرين الأول الجاري، إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع حتى إشعار آخر، فيما أعربت الإيرانية عن استيائها من القرار، مؤكدة أن لم تتلقَّ إخطاراً مسبقاً من بشأنه.