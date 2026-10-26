مجلس النواب المصري يفوض السيسي بتعزيز الدفاعات السعودية

وبدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب في ، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك من أجل نظر إرسال قوات بمهام دفاعية إلى .من جانبه، قال النائب ، عضو ، في تدوينة له على “X”: إن "مصر تدافع عن أمنها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مستشهدًا بمقولة والي مصر الأسبق محمد علي: أمن مصر يبدأ جنوبًا من منابع النيل، متسائلًا: كيف يتجاهل البعض الحقيقة التي تقول إن أمن والبحر الأحمر هو أمن مصري مشترك مع الدول المتشاطئة؟".ووفق المادة 152 من الدستور المصري، لا يجوز لرئيس الجمهورية إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود البلاد إلا بعد أخذ رأي وموافقة بأغلبية ثلثي أعضائه.وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل بين وجماعة (الحوثيين) اليمنية منذ يوليو/تموز الماضي، شمل هجمات على مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة بالمملكة.