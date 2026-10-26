في طهران.. انطلاق الاجتماع الرباعي بين إيران وباكستان وتركيا والسعودية

وذكر التلفزيون ان "الاجتماع الاجتماع بين وباكستان وتركيا والسعودية بشأن الأمن والاستقرار الإقليمي انطلق في العاصمة ".ويتولى أمين الإيراني، اللواء ، استضافة الاجتماع، فيما يمثل الدول الثلاث الأخرى كلٌّ من قائد الجيش الباكستاني منير، ووزير الدفاع السعودي ، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي .ومن بين المحاور المطروحة للنقاش خلال هذا الاجتماع: ، وتداعيات العدوان العسكري، واستمرار الاعتداءات، ومساعدة الشعبين الفلسطيني واللبناني المظلومين.