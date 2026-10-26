الأردن يكشف مفاجأة بشأن هجوم كنيسة الكرك

وقال الفراية، خلال مؤتمر صحافي في عمّان، إن ألقت القبض على المنفذين، فيما أكد مدير الأمن العام ضبط ثلاثة أشخاص بعد اشتباك مسلح، إلى جانب أسلحة وكمية كبيرة من الذخيرة.وأوضح المعايطة أن العملية الأمنية جاءت بعد عمليات تمشيط استمرت ثلاثة أيام، وانتهت بمداهمة مبنى مشبوه وإلقاء القبض على المشتبه بهم، الذين أصيبوا خلال الاشتباك ونُقلوا إلى المستشفى.وشدد الفراية على استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مؤكداً مواصلة جهود الدولة في التصدي للتطرف والإرهاب.