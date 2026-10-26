بزشكيان: إيران مستعدة للتعاون الإقليمي وتسوية الخلافات

وقال بزشكيان، خلال اجتماعه مع ممثلي دول حلف ، إن وحدة الدول الإسلامية وتنسيق مواقفها يمثلان خطوة مهمة لتعزيز التماسك الإقليمي.ويضم الوفد السعودي الأمير ، وقائد الجيش الباكستاني منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي .من جانبها، أكدت أن زيارة الوفد تأتي في إطار جهود خفض التصعيد وتشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية، فيما اعتبرت الخارجية الإيرانية أن الاجتماع قد يشكل خطوة أولى نحو تأسيس آليات أمنية إقليمية.وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد التوتر بين وطهران، عقب تصريحات للرئيس الأميركي بشأن احتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد .