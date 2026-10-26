اختتام الاجتماع الرباعي في طهران لبحث الأمن الإقليمي

وذكرت الوكالة أن "الاجتماع الذي عقد بين وباكستان وتركيا والسعودية بشأن ، انتهى".وانطلق، في وقت سابق، اليوم الإثنين، الاجتماع الرباعي الذي ضم إيران وباكستان وتركيا والسعودية في ، بشأن الأمن الإقليمي بمبادرة من باكستان وبدعم ومواكبة من إيران.