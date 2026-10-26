حزب الله يستعد لحرب إقليمية جديدة

وتعرضت الجماعة، لضربات في حربين مع منذ 2024، مما أدوى بحياة قادة ومقاتلين فيها مع تدمير جزء كبير من ترسانتها.وتحتل القوات الإسرائيلية حاليا معاقل بقرى .