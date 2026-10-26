ماكرون يقر بفشل السلطات الفرنسية في التعامل مع احتجاجات 17 تشرين الأول

وقال ، خلال زيارة لمدينة مرسيليا، أنه "لم تكن هناك قوات أمن كافية في مرسيليا، كما في المدن الأخرى، يوم 17 تشرين الاول، لأننا لم نكن نتوقع إطلاقا ما سيحدث".وشهدت في ذلك اليوم أكبر مظاهرة على مستوى البلاد منذ انطلاق موجة الاحتجاجات في منتصف سبتمبر الماضي، إذ شارك فيها نحو 550 ألف شخص، وفقا لبيانات الفرنسية.وتحولت المظاهرة إلى موجة عنف ونهب وفوضى عارمة حيث شهدت عدة مدن فرنسية اشتباك مجموعات من الملثمين مع ، وإلحاق أضرار بنحو ثلاثة آلاف منشأة تجارية، إضافة إلى إصابة أكثر من ألف من عناصر الشرطة والدرك والإطفاء.واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المشاركين، واعتقلت المئات. وفرضت السلطات الفرنسية حظر تجوال في عدة مدن بينها وليل وليون ومرسيليا ونيس.وتعد هذه الموجة الاحتجاجية من بين أكثرها عنفا مما تشهده فرنسا منذ سنوات، مما يضع ماكرون أمام اختبار حقيقي في الأشهر الأخيرة من ولايته الرئاسية.وبدأت موجة الاحتجاجات في فرنسا منتصف ايلول الماضي، عندما خرج طلاب المدارس الثانوية إلى شوارع ضواحي باريس للمطالبة بتحسين أوضاع المدارس، قبل أن ينضم إليهم محتجون على ارتفاع الأسعار في البلاد، واتسعت رقعة المظاهرات لتشمل مناطق أخرى.