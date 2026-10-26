القبض على ابن عم بشار الأسد

وقرأ المتحدث باسم الداخلية أسماء ورتب العسكريين الذين تم توقيفهم: يحيى الأسد — عقيد في الفرع 105، ابن عم .محمد ديب عفوف — لواء، 24 دفاع جوي.محمد مننون — رئيس قسم التحقيق في .كامل — متورط في مجزرة التضامن بدمشق.راجح خضر ونّوس — مروحي.وضمت القائمة أيضا: رياض شحادة - ضابط برتبة عميد في الأمن السياسي.سالم الداغستاني — التحقيق في إدارة المخابرات الجوية.غازي بدر عبدو الصالح — قاض في محكمة الإرهاب.جرجس مسوح — ضابط برتبة عميد في مشفى تشرين العسكري.مرهف محسن علي السلامة – ضابط برتبة عميد.أحمد المصطفى – عميد في .شعيب النقري – طبيب عسكري.ابراهيم ياسين سلامة - طيار مروحي. منذر علي – طيار حربي.صالح الأسعد وغيرهم.وقد أكدت السورية في وقت سابق استمرارها في ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق وميليشياته المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقا من تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.