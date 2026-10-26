بلاغات باندلاع النار في سفينة جنوب شرق الفاو

أعلنت البريطانية، مساء الاثنين، عن بلاغات باندلاع النار في سفينة العراقية.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، "بلاغات باندلاع النار بسفينة على بعد 63 ميلا بحريا في ". ولم يكشف بيان الهيئة المزيد من التفاصيل.