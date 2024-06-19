من بابل.. حلوى "أبو العسل" تعود في العيد (صور)

في سوق الحلة القديم بمحافظة بابل، يقوم الحاج علي صاحب الـ 60 عاماً بصناعة الحلوى القديمة التي تسمى (أبو العسل ايام زمان) في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وتشتهر هذه الحلوى بألوان جميلة وأشكال هندسية يقدمها للأطفال داخل متجره الخاص في السوق. وأدناه صور من سوق الحلة..