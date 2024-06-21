بالصور.. رفع راية عيد الغدير الاغر في صحن الإمام علي (ع)

السومرية نيوز – خاص

رفعت العتبة العلوية المقدسة، اليوم الجمعة، راية عيد الغدير الاغر في صحن الإمام علي (ع).

وسلم الأمين العامّ للعتبة العلويّة المقدّسة عيسى الخرسان رايات الغدير لممثلي المؤسّسات والهيئات المجتمعية ليتمّ رفعها في المحافظات المساهمة في عيد الغدير الأغر.

يشار إلى أن العتبة العلوية المقدسة أعدت برنامجاً متكاملاً للاحتفال بأسبوع الغدير الدولي الثالث عشر والذي يستمر لمدة سبعة أيام ويتضمن فعاليات دينية وثقافية واجتماعية ومحافل قرآنية ومهرجانات شعرية ومسابقات فكرية والعديد من الفعاليات والنشاطات المرتبطة بإحياء هذه المناسبة العظيمة.