نقابة الأكاديميين تبارك حصول العراق على مرتبة هامة في تصنيف "التايمز" للجامعات

وقالت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نقابة الأكاديميين العراقيين تبارك حصول العراق على مرتبة هامة من حيث عدد الجامعات المشاركة في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة وتشيد بجهود وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي في تعزيز مكانة المؤسسات الجامعية في الساحة الدولية".وكان رئيس مجلس الوزراء قد بارك حصول العراق على المرتبة الأولى عربيًّا والسابعة عالميًّا في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة، من حيث عدد الجامعات المشاركة في نسخة العام 2024، التي شهدت تنافس 2152 جامعة من 125 دولة.وقال رئيس الوزراء في منشور تابعته السومرية نيوز، إنّ "ما تحقق يؤكد نجاح رؤية الحكومة ونهجها الداعم لتحقيق الجودة الشاملة في التعليم العالي، والانفتاح على النظم التعليمية المتطورة في جامعات العالم، وتطوير مستوى الأداء بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة".وما نشر في وقت سابق اليوم عن المرصد العراقي للحريات الاكاديمية بشأن احتفاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحصول العراق على مرتبة متقدمة بتصنيف التايمز للتنمية المستدامة، جاء بناء على اتصال من قبل رئيس المرصد بوكالة السومرية نيوز.