ضمن 12 دولة.. رئيس جامعة أمريكية سيشارك بفعاليات عيد الغدير

وقال الحمامي للسومرية نيوز، ان "مؤتمر الغدير العلمي سيشهد مشاركة باحثين من مختلف الأقطار، بما في ذلك تركيا، إيران، فرنسا وأمريكا"، مبينا ان "رئيس إحدى الجامعات في واشنطن سيشارك بإلقاء كلمة أو بتقديم بحث، مما يعزز البعد العلمي للمؤتمر".وتجري العتبة العلوية المقدسة فعاليات منذ يوم الجمعة الماضي، احتفالا بعيد الغدير وتستمر لمدة أسبوع حتى الجمعة القادمة، ضمن المؤتمر الدولي الـ13 لعيد الغدير.ومن المؤمل ان تشارك 12 دولة في هذه الفعاليات، كما تشهد هذه الدول رفع راية الغدير في بلدانها، كما سيقام منتدى حواري بمشاركة رجال دين من كل الديانات والمذاهب، فضلا عن محفل قرآني من قبل دولتي عمان ولبنان وسيعرض خلاله 30 مخطوطة أثرية والمصحف المنسوب للإمام علي عليه السلام.