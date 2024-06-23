تلويح باعتصام مفتوح احتجاجا على قلة تجهيز الكهرباء في ذي قار

وقال الناشط المدني كرار الوجاني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من الناشطين والمتظاهرين سيتجمعون اليوم في الساعة الخامسة عصرا في ساحة الحبوبي ومن بعدها الانطلاق صوب محطة الطاقة الكهربائية في مدينة الناصرية".وأضاف الوجاني، أن "جميع الأمور واردة، وممكن ان يكون الاحتجاج اعتصاما مفتوحا لحين تنفيذ المطالب"، مبينا ان "المطالب تتلخص في تحسين واقع الكهرباء وإكمال انجاز المشاريع المتوقفة المتعلقة بالطاقة الكهربائية".يشار الى ان محافظة ذي قار شهدت في الأيام القليلة الماضية قلة في ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، ما أدى الى خروج الأهالي في اكثر من مناسبة بتظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء.