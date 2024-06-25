سحب رعدية ومناطق حرارتها "ثلاثينية".. خلاصة طقس العراق لما تبقى من الشهر قبل تموز

وبحسب خرائط الطقس، فأن درجات الحرارة ترتفع الاربعاء ولكن لن يحقق الإرتفاع متطلبات موجة الحر ومع ذلك فإن الطقس حار جدًا بطبيعته المعتادة، فيما من المستبعد للغاية أن تصل درجات الحرارة إلى الأرقام المرتفعة جدًا التي وصلتها الأسبوع الماضي وتجاوزت الـ℃50 في كثير من المناطق، حيث ستبقى الحرارة بمنتصف الأربعينيات مئوية حتى بداية تموز.ويرجح راصدون جويون انه وربما يبدأ الشـهر القادم بدرجات حرارة حول إلى أقل قليلاً من المعدلات طويلة الأجل بقليل بالنسبة لذلك التاريخ، وحتى مع درجات الحرارة ضمن المعدل الطبيعي أو أقل بقليل منه فذلك يعني طقسًا حار إلى حار جدًا وهذا المعهود في أكثر شهور العام حرارة.وفي الخلاصة، تشير تقارير الطقس الى ان الحرارة تبدأ بالارتفاع اليوم الأربعاء وتستقر عند 48 درجة جنوباً ومنتصف الــ40 في مناطق وسط البلاد وبداية الــ40 في الشمال، بينما تكون أقل حرارة في مدن غرب الأنبار وتسجل نهاية الـــ30 درجة مئوية وذلك بسبب كتلة هوائية معتدلة نسبياً، وتعتبر درجات الحرارة في أجواء البلاد طبيعية في مثل هذا الوقت من كل عام.اما الرياح، فتستقر شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وفرصة للغبار على بعض المناطق، وتستمر فرصة لتشكل سحب رعدية على مناطق عشوائية من شمال البلاد قد تشمل صلاح الدين وتبقى الفرصة متغيرة.