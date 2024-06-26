بسبب حقل كورمور.. مناطق إقليم كردستان تشهد انقطاعات في الكهرباء

الوزارة ذكرت في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن تعليق الغاز كان اليوم في تمام الساعة 9:00 صباحاً، بسبب مشكلة فنية، موضحة أن هذا التوقف تسبب في نقص قدره 2000 ميغاواط في محطات توليد الكهرباء.وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية ومركز التحكم والسيطرة في الكهرباء في إقليم كردستان لحل المشكلة وإعادة إمداد الطاقة إلى وضعه الطبيعي.وفي السياق، أعلنت كهرباء السليمانية، عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل عام بسبب توقف إمدادات الغاز من قبل شركة دانة غاز.وأوضح مدير التحكم بالكهرباء في السليمانية المهندس غالب معروف، أن توقف الإمدادات وقع في الساعة التاسعة من صباح اليوم لأسباب مجهولة نتيجة انخفاض ضغط الغاز، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء وتعذر تنفيذ برنامج توزيع الكهرباء.وأشار معروف إلى أنه تم إيقاف معظم المغذيات، بما في ذلك قاعات الامتحانات، لحين حل المشكلة وعودة إنتاج الكهرباء إلى وضعه الطبيعي، بحسب وسائل اعلام كردية.