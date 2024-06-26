"العراق أمام كارثة".. توجه برلماني لاستجواب وزير الكهرباء

السومرية نيوز – خاص

كشف عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسين السعبري، عن التوجه لاستجواب وزير الكهرباء زياد علي فاضل داخل قبة البرلمان، بعد التصريحات الأخيرة التي ادلى بها امام مجلس الوزراء امس.

وقال السعبري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "تصريحات وزير الكهرباء زياد علي فاضل امام مجلس الوزراء أول امس حول زيادة الاحمال، إن صحت فأن العراق أمام كارثة"، مبينا ان "هذا التصريح يصدر لأول مرة ولم نسمع سابقا ان معدل الأحمال في العراق وصل إلى 29 ألف ميغاواط".

وتساءل "كيف يحتاج العراق اليوم إلى زيادة 18 ألف ميغاواط في سنة واحدة؟ وهل من المعقول أن تصل الزيادة إلى 65% في هذه السنة؟ وهل وصل عدد سكان العراق إلى 75 مليون نسمة؟"، مبينا انه "مع كل الأحمال والعشوائيات التي حاول الوزير أن يجعلها سبباً لفشل الوزارة، نحتاج اليوم إلى موقف واضح من مجلس النواب تجاه هذا التصريح الذي يحاول وزير الكهرباء من خلاله رمي الكرة في ملعب المواطن".

ودعا السعبري الى "المبادرة في جمع تواقيع لاستجواب الوزير، على خلفية تصريحاته الأخيرة"، مشددا على "ضرورة استجواب وزير الكهرباء للتحقق من صحة المعلومات التي ذكرها في الجلسة، ومعرفة الإجراءات التي ستتخذها الوزارة حيال هذه الكارثة".

واكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل خلال جلسة مجلس الوزراء أول امس، ان معدل الحمل المطلوب في مثل هذا الوقت من العام الماضي هو 29 الف ميغاواط، الا حمل الذروة الذي ثبت خلال هذا العام هو 48 الف ميغاواط، أي ان العراق شهد مع تغير درجات الحرارة اكثر من 18 الف ميغاواط حمل مطلوب"، لافتا الى ان "هناك معدل نمو بالأحمال بلغ 20 بالمئة وهذا الارتفاع سبب مشكلة".