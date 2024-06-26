"الحقوق" تدفع سامرائيين الى التحرك ومسؤولون مهددون بالإقصاء

السومرية نيوز – محليات

تشهد مدينة سامراء حراكاً لناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الدعوة لإقامة تظاهرة أو وقفة احتجاجية هي الأولى منذ عام 2014، بسبب ما تعانيه المدينة من نقص في الخدمات وانعدام بعضها على الرغم من تخصيص مبالغ مالية كبيرة للمدينة.

ناشطون طالبوا القوات الأمنية بالسماح لهم بإقامة وقفة احتجاجية للتعبير عن معاناتهم وإيصالها للجهات المعنية.

ودعا المواطن حيدر الشيخ فوزي النقيب احد أبناء المدينة البارزين في المدينة، الى التظاهر، مشيرا الى انه "سيقدم طلباً رسمياً بالتظاهر استناداً لنص المادة 38/ثالثا من دستور العراق لسنة 2005 التي تكفل حرية التظاهر الرسمي".

وتابع ان "مطالبنا وفق التظاهرات التي ندعو لتنظيمها هي:

1- عرض مفصل بالارقام للمبالغ المخصصة الى قضاء سامراء وكذلك المبالغ المصروفة من هذا التخصيص وتسمية المشاريع الممولة مع بيان نسب الإنجاز، وتوضيح أسباب التلكؤ في المشاريع المقرّة، فضلاً عن مصير المشاريع الخاصة بتنفيذ قانون سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية .

2- كشف التأخر في توزيع قطع الأراضي للشرائح المستحقة على الرغم من إنهاء التصميم الخاص بها .

3- مطالبة المحافظ بوصفه المسؤول التنفيذي الاعلى في المحافظة بتقديم أجوبة عن أسباب التردي الهائل للخدمات بشكلٍ عام في قضاء سامراء فضلاً عن مطالبتهِ بتوقيتات محددة لحلها.

كما دعت الحقوقية ايمان عامر عبد المجيد في تدوينة لها "القيادات الأمنية الى منح الموافقات الرسمية للتظاهر بهدف المطالبة بحقوقهم المشروعة في ظل تردي الواقع الخدمي الذي تعيشه المدينة"، لافتة الى ان يوم الجمعة المقبل سيكون موعد الاحتجاج".

وتعاني مدينة سامراء من غياب لأبسط الخدمات منها الصحية والكهربائية والماء والصرف الصحي وتهالك الطرق، وسط تساؤل عن المبالغ المالية الكبيرة التي تصرف للمدينة ولم يتغير منها شيئا على ارض الواقع.