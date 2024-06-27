غياب الدرجات الخمسينية.. طقس العراق: غبار خفيف وانخفاض بالحرارة غداً

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون على العموم صحو مع غبار خفيف، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية مدى الرؤية (8-10) كم وفي الغبار (4-6) كم".وأضافت ان "الطقس ليوم السبت سيكون على العموم صحو درجات الحرارة مقاربة، مدى الرؤية (8-10) كم"، مبينة ان "الاحد المقبل، سيكون الطقس على العموم صحو درجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية مدى الرؤية (8-10) كم".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الاثنين المقبل، سيكون الطقس صحو، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية مدى الرؤية (8-10) كم".