اللجنة العليا لتأمين تفويج الحجاج تعلن انتهاء عملية التفويج البري

وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تعلن عن انتهاء عملية التفويج البري بنجاح دون أي حادث يذكر"، مؤكدة ان "عملية التفويج الجوي من جميع المطارات مستمرة لغاية نقل جميع ضيوف الرحمن إلى مناطق سكناهم".وأضافت انها "عملت مع الجهات المختصة على توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع الحجاج وفق خطة أمنية محكمة امتازت بالإنسانية العالية شاركت فيها مختلف القطعات الأمنية".