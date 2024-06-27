التاسعة خلال 10 أيام.. غرق شاب في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان " شباب بعمر 15 عاما غرق أثناء السباحة في مسبح اهلي بقضاء الزبير غرب محافظة البصرة".وأضاف، ان "السلطات المحلية اغلقت المسبح وباشرت بالإجراءات القانونية".وأشار المصدر الى ان "حالة الغرق هذه تعتبر التاسعة خلال العشرة ايام الماضية في البصرة".