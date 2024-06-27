الثالثة خلال اليوم والـ11 خلال اسبوعين.. حالة غرق جديدة لشاب في البصرة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "شاباً غرق في شط العرب من سكنة قضاء الفاو"، مشيرا الى ان "البحث لازال مستمراً عنه".يذكر ان، البصرة سجلت 3 حالات غرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، الاولى في مسبح اهلي بقاء الزبير، والثانية بشط العرب، والثالثة في الفاو.وفي وقت سابق، أشار مصدر الى انه "تم تسجيل 9 حالات الغرق خلال العشرة ايام الماضية في البصرة".