اغلاق مجسر قرطبة وخروقات البنك الأهلي والانتخابات الإيرانية بنشرة ظهيرة السومرية

# في تطورات منصب رئيس البرلمان.. الكشف عن اتفاق لحسم المنصب بجلسة استثنائية.. وترجيحات بعقدها الاسبوع المقبل# البنك الاهلي في دائرة الشبهات.. رصد مخالفات مالية وخرق للقوانين.. ومعلومات تشير لوجود تهرب ضريبي# بعد اشهر معدودة من افتتاحه.. مجسر قرطبة مغلق للصيانة.. وكراجات النقل الخاص موصدة بوجه سائقي المركبات# انطلاق الانتخابات الرئاسية الايرانية.. اربعة مرشحين يتنافسون على كرسي الرئاسة.. ومراكز الاقتراع تتوزع على ثلاث وتسعين دولة