الكشف عن حقيقة وفاة "ام اللول" داخل السجن

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، ان "خبر وفاة هديل خالد عبد رشيد الملقبة بـ (ام اللول) غير صحيح"، مشيرا الى انها "تتمتع بصحة جيدة".وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده العثور على جثة الراقصة ام اللول في السجن بعد قيامها بشنق نفسها.وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنايات الرصافة، حكماً بالسجن المؤبد على "أم اللول" بعد إدانتها بتجارة المخدرات الدولية.