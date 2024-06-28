كردستان تحسم الجدل بشأن وفاة زوج النائبة "فيان صبري"

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ السومرية نيوز، "في الساعة (4:30) عصراً وصلت مفارز مديرية شرطة أربيل إلى مكان حادث وفاة في شارع 150 قرب الوحدات السكنية في مدينة سلافا وبعدها تم نقل الجثة للفحص الطبي الشرعي".واوضح، انه تبين بعد ذلك أن حادث "وفاة محسن رشيد هو انتحار بسلاح كلاشنكوف، وهو ضابط برتبة لواء في وزارة البيشمركة".وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، بالعثور على جثة زوج النائب فيان صبري داخل عجلته في أربيل.