إيقاف "مؤقت" لعمل المزارع والمنتجعات السياحية في بلد

وقال البلداوي، وفق وثيقة مذيلة بتوقيعه وردت لـ السومرية نيوز، إنه "نظراً لاقتراب شهر محرم الحرام، تقرر إيقاف استقبال السواح الوافدين الى المزارع والمنتجعات السياحية ابتداءً من 12 تموز المقبل ولغاية 17 من الشهر ذاته".وعزا، السبب إلى "الاستعداد لإقامة وإحياء الشعائر الحسينية".