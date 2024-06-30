"شبهات فساد وسرقة".. مجلس الديوانية: مشاريع وزارة الإعمار متلكئة والشركات المنفذة فاشلة

السومرية نيوز – خاص

كشف مجلس محافظة الديوانية، اليوم الأحد، ان مشاريع وزارة الإعمار متلكئة وفيما اشارت الى ان المشاريع تحال لشركات فاشلة، اكدت ان هناك "شبهات فساد وسرقة" تحوم حول احد تلك المشاريع.

وقال رئيس لجنة البلديات في المجلس عباس الخزاعي لـ السومرية نيوز، ان "مشاريع وزارة الإعمار والإسكان في المحافظة متلكئة كونها تحال لشركات فاشلة"، مبينا ان "طريق الديوانية – النجف حصد ارواحا كثيرة من أبناء المحافظة".

وأضاف ان "تاهيل الطريق فشل فشلا ذريعا وحصلت فيه تخسفات كبيرة وتم سحب العمل من الشركة واحالته الى شركة أخرى، اكدت وزارة الاعمار ان الشركة ذات كفاءة عالية وستقوم بإنجاز اعمالها خلال فترة قريبة جدا".

وبين ان "المشاريع الوزارية بما فيها المشايع الجديدة كمشاريع مجلس الوزراء سنت سنة سيئة من خلال الإحالة المباشرة للمشروع دون اللجوء الى المزايدات والمناقصة وفق القانون"، لافتا الى ان "المشاريع تحال لشركات فاشلة بناء على صفقات فاسدة".

وذكر "لا يمكن القبول بمشروع كلفته 7 مليارات دينار، ويتم إضافة قطع غيار بخمسة مليارات دينار من دون محاسبة المعنيين بهذا الامر"، لافتا الى ان "ذلك هدر للمال العام".

واكد ان "المحافظة ليس لها صلاحية سحب العمل او الإحالة ولكن مجرد المراقبة".