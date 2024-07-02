التعليم النيابية تكشف عن "تحجيم" مرتقب للشهادات العليا من الخارج

وقال النائب الاول لرئيس اللجنة عادل الركابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة بالتنسيق مع وزارة التعليم ماضية في تعديل قانون أسس تعادل الشهادات 2020 وسيطرح خلال الفصل التشريعي المقبل لغرض التصويت عليه".وأضاف الركابي، أن "هذا التعديل سيحد كثيرا من استحصال الشهادات العليا (السهلة) من خارج البلد"، مبينا ان "التعديل سيتضمن تعديل مدة الإقامة، والحاجة الفعلية للشهادة، إضافة الى فتح ملف من قبل وزارة التعليم لاي طالب يسافر خارج العراق لغرض الدراسة، وبالتالي فإن مسألة الحصول على شهادة عليا من الخارج دون ضوابط، ستقل بشكل كبير".