غرفة عمليات لتأهيل المواقع السياحية والأثرية في العراق

وقال مدير دائرة المرافق السياحية في الوزارة، عبد القادر الجميلي، إن هيئتي السياحة والآثار والتراث، شكلتا غرفة عمليات موحدة بتوجيه من وزير الثقافة، لغرض تأهيل المواقع السياحية والأثرية، ووضع الخطط والتصاميم لتنشيط السياحة وتطويرها وتقديم جميع الخدمات للسائحين، وإنجاز أعمال مشتركة بين الجانبين، وتحديداً في مدينة بابل الأثرية وعكركوف والمدائن وأور، وقد تصل الأعمال إلى قصر الأخيضر في كربلاء المقدسة بسبب زيادة الوافدين من جميع الدول العربية والأجنبية، فضلا عن زيادة الطلبات من الشركات السياحية المحلية والعربية لاستقطاب السائحين إلى بغداد والمحافظات.وأشار إلى وجود توافقات دولية لإنجاز البنى التحتية وإنشاء الفنادق لإيواء السائحين بالاتفاق مع القطاع الخاص، وجهوزية المواقع الأثرية والمتاحف لاستقبالهم، إذ من المؤمل أن تصبح بغداد عاصمة السياحة العربية في عام 2025.وأضاف الجميلي، أن الأنشطة السياحية تتمثل بزيارة المراقد الدينية والأثرية، وتعتزم وزارة الثقافة تطوير وتنشيط منشآت السياحة البيئية والطبيعية وإعادة إحياء البحيرات في المدينة الأثرية في بابل وتطهيرها من نبات القصب والترسبات الطينية، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، وتطوير المواقع الجبلية، والمكتنزات السياحية التي تم استغلالها مؤخرا، والأعمال جارية بهذا الجانب، وستشهد بغداد والمحافظات توسعة الآفاق السياحية في جميع المواقع، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.