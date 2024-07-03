تخفيفاً للزخم في الشوارع.. إجراءات مرورية جديدة

السومرية نيوز – خاص

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن إجراءات جديدة لتخفيف الزخم في شوارع بغداد.

وقال مدير العلاقات والاعلام بالمديرية المقدم محمد الحسون لـ السومرية نيوز، ان "موضوع الزخم المروري في بغداد ليس بالجديد فهو معروف لدى الجميع بسبب كثرة عدد المركبات بالعاصمة"، مبينا انه "ضمن توجهات البرنامج الحكومي، كانت هناك العديد من المقترحات التي تعمل على فك الاختناقات المرورية، ومن ضمنها تحديد ساعات الدوام الرسمي ودخول التكنولوجيا وفرض قانون المرور والغرامات المرورية على المخالفين".

وأضاف انه "من ضمن الاقتراحات التي تم العمل بها، هو تحديد ساعات الدوام الرسمي"، مشيرا الى ان "هذا المقترح جاء بفائدة كبيرة وتم من خلاله تخفيف الزحم المروري في بغداد".

وبين ان "الوضع اليوم بالنسبة للنظام المروري وحركة السير والمرور في بغداد افضل بكثير مما كان عليه"، لافتا الى ان "هناك الكثير من المقترحات التي تعمل عليها مديرية المرور العامة وتوجيهات مدير المرور العام اللواء الحقوقي رعد مهدي عبد الصاحب لتخفيف الزخم المروري في بغداد".

واكد ان "تحديد ساعات الدوام الرسمي جاء بفائدة كبيرة، والتمسنا فك الاختناقات المرورية ببغداد افضل مما كانت عليه سابقا"، لافتا الى ان "النتيجة كانت واضحة وايجابية في تقديم خدمة مرورية افضل للمواطن".