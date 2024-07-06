"لا تتعاملوا معه بعنف".. وزير السيد الصدر يعلن طرد "الكوفي"

وقال العراقي، في منشور له على مواقعه في التواصل الاجتماعي، "نودّ إعلام المؤمنين أعزهم الله بعزّه أن الفاسد (عباس الكوفي) مطرود بتهمة الخيانة والفساد.. فيمنع التعامل معه منعاً باتاً بكافة التعاملات التجارية والمالية وغيرها مطلقاً".وأضاف البيان، انه "على الرغم من ذلك فإننا ندعوه للتوبة والعزلة.. كما نهيب بالجميع عدم التعامل معه بعنف أو ما شاكل ذلك".